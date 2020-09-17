Aytemiz, WRC Türkiye Rallisi'nde BC Vision Motorsport'a sponsor oldu

Aytemiz, WRC Türkiye Rallisi'nde yarışacak BC Vision Motorsport takımına sponsor oldu.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından bu yana Motorcu Dostu İstasyon, Motorcu Dostu Trafik, Karavan Dostu, Yolların Efendisi gibi projeleri ile trafikte seyahat eden farklı tipteki tüm araç kullanıcılarına hizmet veren Aytemiz, şimdi de WRC Türkiye Rallisi'nde yarışacak BC Vision Motorsport takımına sponsor oldu. 2019 Türkiye Ralli Takımlar şampiyonu olan BC Vision Motorsport takımı, bu yıl Marmaris'te 18-20 Eylül'de Aytemiz'in desteğiyle yarışacak.

132 sporcunun start alacağı rallide 2019 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu BC Vision Motorsport'un ekipleri, 2017 ve 2018 Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova ve Co-pilotu Burak Akçay ile takıma yeni katılan deneyimli genç Pilot Buğra Banaz ve Co-pilotu Gürkal Menderes ikilisi Skoda Fabia R5 ile yarışacak. 223 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 12 etap ve 708 kilometreden oluşan WRC Türkiye Rallisi'nde tüm ekipler oldukça kırıcı toprak etaplarda mücadele verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, şunları kaydetti:

"2017 yılında başlattığımız Motorcu Dostu İstasyon projemizden bu yana motosiklet camiasının bir parçası olduk diyebilirim. Motor sporları dünyasına ise ilk olarak 2018 yılında dünya motokros şampiyonasının Türkiye etabına sponsor olarak başladık. Ardından bu yıl Transanatolia rallisinde Dr. Deniz Algün'e destek verdik. Şimdi ise WRC Türkiye Rallisi'nde yarışacak geçen yılın şampiyonu BC Vision Motorsport'u destekliyoruz. Aytemiz olarak bundan sonra da farklı alanlarda spora ve sporcuya olan desteğimizi devam ettireceğiz."

BC Vision takımının pilotu Burak Çukurova ise Aytemiz'in sponsorluğuyla ilgili olarak, "Bu rallide amacımız, hem Dünya Şampiyonası klasmanı olan WRC 3 klasmanında podyumda olmak hem de Türkiye Ralli Şampiyonası klasmanında 2 otomobille podyumda olmak. Takımların hedeflerine ulaşması ve Türkiye'de motor sporlarının daha da gelişmesi için şirketlerin maddi ve manevi desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Aytemiz'in takımımıza verdiği destekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.