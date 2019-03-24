Akaryakıt şirketlerine önce "sarı kart" gösterilecek
52 dakika önce
EPDK tarafından, akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere ceza vermeden önce uyarıda bulunulacak ve geçici durdurma işlemleri uygulanacak.
EPDK tarafından, akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere ceza vermeden önce uyarıda bulunulacak ve geçici durdurma işlemleri uygulanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:53
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