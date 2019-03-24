Son Dakika Haberleri: Akaryakıt şirketlerine önce "sarı kart" gösterilecek

Akaryakıt şirketlerine önce "sarı kart" gösterilecek

52 dakika önce

EPDK tarafından, akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere ceza vermeden önce uyarıda bulunulacak ve geçici durdurma işlemleri uygulanacak.

Akaryakıt şirketlerine önce
EPDK tarafından, akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere ceza vermeden önce uyarıda bulunulacak ve geçici durdurma işlemleri uygulanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:53 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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