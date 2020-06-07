Akaryakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Akaryakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'de sürücünün kontrolünden çıkan akaryakıt tankerinin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Artvin'de sürücünün kontrolünden çıkan akaryakıt tankerinin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Küçükal (40) yönetimindeki 08 AAB 350 plakalı akaryakıt tankeri Ardahan'dan Artvin'e seyir halindeyken Ardanuç ilçesine bağlı Karlıköy mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası dereye yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan İsmet Duman (59) kazayı sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri sürücü Murat Küçükal'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan İsmet Duman bulunduğu yerden yola çıkartılarak Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edilen İsmet Duman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yeri incelemesinin ardından Küçükal'ın cenazesini Ardanuç Devlet Hastanesi morguna kaldırırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği olayda tankerin boş olması olası facianın önüne geçmiş oldu. - ARTVİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!