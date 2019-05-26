Son Dakika Haberleri: Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nun Pamukova ilçesinde akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Sakarya'nun Pamukova ilçesinde akaryakıt tankeri ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada binlerce arı da telef oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Pamukova - Bilecik D-650 karayolu Üçevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necat Eryiğit idaresindeki arı kovanı yüklü 54 RF plakalı kamyonet ile aynı istikamete gitmekte olan A.M. idaresindeki 43 AY 540 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tır elektrik trafosuna, arı kovanı yüklü kamyonet ise yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler Necat Eryiğit ve A.M. ile kamyonetteki V.E. ve E.E. ile tankerdeki Yasin M., Yusuf M. yaralandı. Akaryakıt tankerinde sıkışan sürücüye, elektrik tellerinin akım yüklü olması nedeniyle sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri uzun bir süre müdahale edemedi.

Olay yerine gelen yetkililerce kesilen elektrik sonrasında yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan toplam 6 kişi sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arı kovanları yüklü kamyonet sürücüsü Necat Eryiğit hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaza nedeniyle D650 karayolu Pamukova-Bilecik istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandıktan sonra ise gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan, kazada etrafa saçılan arı kovanlarından çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı. Arıların çevrede bulunan bazı vatandaşları da sokarak yaraladığı öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:58 Kaynak: İHA
Pamukova, 3. Sayfa
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