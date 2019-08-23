Akaryakıt tankerinde kaza sonrası patlama: 2 ölü.. o anlar kamerada

Şili 'de kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankeri, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu patlama meydana geldi, araçların sürücüleri öldü. Dehşet verici anları, bir başka aracın sürücüsü kaydetti.

Olay, Şili'nin Calama-San Pedro de Atacama yolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi. Viraja hızlı giren akaryakıt tankeri, devrilerek karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu şiddetli patlama meydana gelirken, her yer dumanla kaplandı. Kaza sonucunda akaryakıt tankeri ve kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.