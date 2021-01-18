Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması - Son Dakika

Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında, devleti dolandıran suç örgütü üyelerinin tepe yönetici konumundaki şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı konulduğu öğrenildi. Söz konusu yolsuzluk zincirin önemli halkalarından birini ise milyarlarca lira vurguna neden olan hayali satış üzerinden kesilen naylon faturalar oluşturuyor.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne operasyon başlatmış, milyarlarca lira vurgun yapan 220 dolandırıcı hakkında işlem yapmıştı.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI KONULUYOR

Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre, devleti dolandıran suç örgütü üyelerinin tepe yönetici konumundaki şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı konulduğu öğrenildi. Yolsuzluk zincirin en önemli halkasını ise hayali satış üzerinden kesilen naylon faturaların oluşturduğu kaydediliyor.

4 GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ

Söz konusu soruşturmada, devletin 15 milyar lira zarara uğratıldığı kaydedilirken, kaçak akaryakıt operasyonuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler arasında 13 şebeke elebaşının bulunduğu öğrenildi. Devam eden operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 220 şüpheliden bazılarının akaryakıt istasyonu çalışanı olduğu, polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldığı kaydedilirken, 72 şüphelinin diğer illerdeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Gözaltında bulunan şebeke elebaşlarının da aralarında olduğu 29 şüphelinin İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinde sorgulandığı öğrenilirken, savcılığın 4 gün ek gözaltı süresi verdiği öğrenildi.

BAZI DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SAHİPLERİ İLE ARASINDA AKRABALIK BAĞI BULUNUYOR

Edinilen bilgilere göre; akaryakıt sektöründeki yasadışı faaliyetlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, otomasyon sistemindeki satış verilerinin bazı bayiler tarafından silindiği ve bu bayilerin sildikleri akaryakıtı faturasız olarak başka bayilerden temin ettikleri, akaryakıtı faturasız satan bayilerin de akaryakıtın faturasını yüzde 6 komisyon karşılığında yakıt tüketim kapasitesi fazla olan şantiye, taş ocağı gibi firmalara sattıkları saptandı. Akaryakıtın faturasını komisyon karşılığında satın alan firmaların da bu hayali faturayı "gider" olarak göstererek daha az vergi vermek suretiyle haksız vergi iadesi aldıkları, dağıtım şirketlerinin yasadışı veya sahte fatura ticaretinden elde ettikleri kazançtan dolayı sözleşme yaptıkları bayilerin satış verilerini silmesine müdahale etmeyip EPDK'ya bildirimde bulunmadıkları, bazı dağıtım şirketlerinin sahipleri ile arasında akrabalık ve suç birlikteliği gibi bağlardan dolayı silme işlemini bayilerle birlikte yaptıkları ileri sürüldü.

Emniyet ve MASAK görevlilerince yapılan analizler ve saha araştırmaları sonunda silme işlemini yapan şüphelilerin Konya'da faaliyet gösteren iki otomasyon şirketinin sahipleri ile çalışanları olduğu, söz konusu firmaların otomasyon sistemi kurduğu ve aylık ücret karşılığı anlaşmaya vardığı akaryakıt bayilerinin satış verilerini sildiği, otomasyon şirketlerinin EPDK ve Maliye Bakanlığı'nın fark etmemesi için silme işlemini yaptıkları İstanbul'da farklı bir sunucu kiraladıkları ve korsan sunucunun otomasyon verilerinin gönderildiği yasal sunucu ile bağlantısının olmadığı, silme işlemi yapacak akaryakıt istasyonlarına otomasyon şirketleri tarafından "oyun" görünümlü bir program kurulduğu ve akaryakıt bayilerinin oyunu başlattığı ile bitirdiği süre içerisinde sanal sunucuya bağlanılarak satış verilerinin silinmesini sağladıkları iddia edildi.

136 BAYİİNİN MÜHÜRLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Silme işleminin otomasyon şirket çalışanlarının akaryakıt istasyonlarına teknik ve bilgi açısından çağrı merkezi gibi her türlü yardımı yaptığı şeklinde bulgular tespit edildi. Söz konusu suç örgütünün, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip ile izlendiği, bu süre boyunca örgütün kullandığı korsan sunucuda yer alan bilgiler ele geçirildiği aktarılırken, yapılan incelemelerde 2015 ila 2020 yılları arasında akaryakıt istasyonlarından 3,6 milyar TL değerinde 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Suç örgütünün devleti bu yöntemle yıllık 3 milyar TL'den toplamda 15 milyar TL vergi kaybına uğrattığı anlaşıldı.

Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin suçtan elde ettikleri mal varlıklarına tedbir kararı konulduğu öğrenilirken, ayrıca akaryakıt satış verileri silme işlemini yapan 136 bayiinin mühürlenmesine karar verildiği ileri sürüldü. Soruşturmada, suça karışan bu şüphelilerin akaryakıt sektöründeki faaliyetlerinin sonlandırılmasının planlandığı da verilen bilgiler arasında.

Diğer yandan operasyon düzenlenen firmalardan yalnızca birinde 750 milyon liralık veri silindiği ileri sürüldü. Devam eden soruşturmanın 5 aylık çalışma sonucunda gerçekleştirildiği öğrenilirken, 136 istasyonun mühürlenmesine karar verildiği ifade edildi. Firmaların lisanslarının iptali için de çalışma başlatıldığı aktarılırken, zanlıların malvarlıklarıyla ilgili olarak da "suçtan elde edilen gelir" incelemesi başlatıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)