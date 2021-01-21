Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması - Son Dakika

Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması

21.01.2021 17:23

Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması Devlet kurumlarını dolandıran suç örgütünce işletilen istasyon ve dağıtıcı firmaların isimlerine ve faaliyet yöntemlerine ulaşıldı Milyarlarca lira vurgunun yapıldığı zincirleme vergi yolsuzluğundaki şirketlerin, tabelada farklı, ruhsatta...

Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması

Devlet kurumlarını dolandıran suç örgütünce işletilen istasyon ve dağıtıcı firmaların isimlerine ve faaliyet yöntemlerine ulaşıldı

Milyarlarca lira vurgunun yapıldığı zincirleme vergi yolsuzluğundaki şirketlerin, tabelada farklı, ruhsatta farklı göründüğü ortaya çıktı

İSTANBUL - Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında adı geçen firmaların isimlerine ve çalışma yöntemlerine ulaşıldı. Tabela ile ruhsat arasında farklı görünen firmaların, söz konusu vergi kaçakçılığındaki zincirin en önemli halkalarını oluşturduğu ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne geniş çaplı operasyon başlatmış, milyarlarca lira vurgun yaptığı ileri sürülen 220 dolandırıcı hakkında işlem yapmıştı.

Akaryakıt üzerinden tarihin en büyük vergi kaçakçılığı soruşturmasında, devleti dolandıran suç örgütünün kontrolündeki bazı şirketlerin isimlerine ve firma şemasına ulaşıldı. Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, söz konusu vergi kaçakçılığındaki zincirin en önemli halkasını oluşturan firmaların tabelada ve kağıt üzerinde farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı Dağıtım yapan şirketlerin tabelasıyla tüzel kimliklerin de uyuşmadıkları görüldü.

Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması
Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması
Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması
Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması

Akaryakıt, İstanbul, Vergi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturması - Son Dakika


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