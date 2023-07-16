Akaryakıt Üzerinden Alınan ÖTV Tutarlarında Artış Yapıldı - Son Dakika
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Akaryakıt Üzerinden Alınan ÖTV Tutarlarında Artış Yapıldı

16.07.2023 10:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle birlikte akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları arttı. Kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogazda ise 5,77 lira ÖTV alınacak.

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bu kararın ardından benzin ve motorin fiyatları da 6 lira arttı. İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi. Ayrıca otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı.

BENZİNİN ÖTV TUTARI 5 LİRA ARTTI

Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi. İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 5 kuruştan 34 lira 5 kuruşa, motorinin litresi ise 26 lira 32 kuruştan 32 lira 32 kuruşa yükseldi.

OTOGAZ FİYATINDA ÖTV ZAMMI

Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı. Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü.

YORUMLAR (13)
  • Ahmet Kçk: Isci maasina zam yaptilar ya herseye zam yapacaklar merak etmeyin doyuramaz olduk bunlari Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Şevki Sünger: 2 ay önce seçim olmadı mı ? bilmiyor muyduk böle olacağını biliyorduk . Yarın seçim olsa yine kazanırlar biz hak ettik bunları . Cevap Yaz 84 6 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: İstanbul Belediye Başkanı Eko şimdi gerçekten Bizleri düşünüyorsan yaptıkların söylediklerin sahte değilse işte sana fırsat 1 gün tüm Toplu taşıma araçlarını Zamlara protosta amacıyla durdur Cevap Yaz 36 10 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Akaryakıt Üzerinden Alınan ÖTV Tutarlarında Artış Yapıldı - Son Dakika
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