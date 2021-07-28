İlgili kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu ile başlayan toplantıda, dönem içerisinde yapılan denetim çalışmaları ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

Cumhuriyet, Akaryakıt, Jandarma, Sigara, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › Akaryakıt ve Sigara Kaçakçılığı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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