Akaryakıt yolsuzluğu operasyonu kamerada - Son Dakika

Akaryakıt yolsuzluğu operasyonu kamerada

16.01.2021 14:04

Akaryakıt yolsuzluğu operasyonu kamerada Tarihin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığına yönelik 'Silici' kod adı verilen operasyondan ilk görüntülere ulaşıldı İstanbul merkezli 50 kentte tarihin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonuyla ilgili ilk görüntülere ulaşıldı.

Akaryakıt yolsuzluğu operasyonu kamerada

Tarihin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığına yönelik 'Silici' kod adı verilen operasyondan ilk görüntülere ulaşıldı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 50 kentte tarihin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonuyla ilgili ilk görüntülere ulaşıldı. Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik "Silici" adı verilen eş zamanlı operasyonda 220 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Silici' kod adıyla başlatılan operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 kentte akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonda 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, 1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı şubesi olmak üzere toplam 242 noktada yapılan aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğu duyuruldu. 220 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi. Yapılan incelemelerde silinen akaryakıtın güncel maddi tutarının yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, son 5 yıl içerisinde ise 15 milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Operasyonun, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresive Vergi Denetim Kurulu arasında etkin işbirliği yapıldığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına

alındı. 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, 1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu vb. dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi.

Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan suç örgütü üyesi 220 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, tarihin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonuyla ilgili ilk görüntülere de ulaşıldı.

Akaryakıt yolsuzluğu operasyonu kamerada
Akaryakıt yolsuzluğu operasyonu kamerada
Akaryakıt yolsuzluğu operasyonu kamerada
Akaryakıt yolsuzluğu operasyonu kamerada

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Akaryakıt, İstanbul, Vergi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt yolsuzluğu operasyonu kamerada - Son Dakika


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