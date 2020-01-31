"Akaryakıt yolsuzluğu" şüphelileri adliyeye sevk edildi

Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ'de (TEKPARK) akaryakıt yolsuzluğu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının, TEKPARK AŞ'de mazot yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.E, G.B, M.B, Ö.T, İ.V, O.Ç, T.V, Ö.G, E.Ş, C.Ç. ve H.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait TEKPARK AŞ bünyesinde, Çorlu ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 155 otobüsün kullandığı mazotta yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti.
Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, TEKPARK AŞ yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "Akaryakıt yolsuzluğu" yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.