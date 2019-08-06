Akaryakıt yüklü tanker devrildi
45 dakika önce
Olay yerinden detaylar Tankerden boşan mazotun vatandaşlar tarafından bidonlara doldurulması MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:30 Kaynak: AA
Olay yerinden detaylar
Tankerden boşan mazotun vatandaşlar tarafından bidonlara doldurulması MERSİN - Mersin
'in merkez Akdeniz
ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
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