"Akaryakıt zammı enflasyonla mücadeleye zarar veriyor"
30 dakika önce
TESK Başkanı Palandöken, "Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor.
TESK Başkanı Palandöken
, "Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu dönemde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapmak en son çare olmalı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:25
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