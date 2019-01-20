Son Dakika Haberleri: "Akaryakıt zammı enflasyonla mücadeleye zarar veriyor"

"Akaryakıt zammı enflasyonla mücadeleye zarar veriyor"

30 dakika önce

TESK Başkanı Palandöken, "Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor.

TESK Başkanı Palandöken, "Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu dönemde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapmak en son çare olmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:25 

Palandöken, Ekonomi
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