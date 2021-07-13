Son dakika haberleri: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı

Son dakika haberi: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK ekiplerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunun üçüncü dalgasında aranan 85 şüpheliden 68'i...

Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK ekiplerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunun üçüncü dalgasında aranan 85 şüpheliden 68'i yakalanarak gözaltına alındı. 8 ila 12 Temmuz tarihlerinde 30 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adreste arama yapıldı.

Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz

Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok

Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!

Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı

MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim

Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı

Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı

Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular