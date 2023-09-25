Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzin 37 lira seviyelerine düşecek - Son Dakika

Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzin 37 lira seviyelerine düşecek

Son Güncelleme: 25.09.2023 11:26

Son dönemde zam üstüne zam gelen akaryakıta bu kez indirim geliyor. Benzin 27 Eylül Çarşamba gününden itibaren 1 lira 15 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 41 kuruşa düşecek.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son olarak benzine 13 Eylül'de 2 lira 3 kuruş, motorine ise 14 Eylül'de 1 lira 64 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

27 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 41 kuruşa, İzmir'de 38 lira 11 kuruşa, Ankara'da ise 38 lira 1 kuruşa düşecek. Motorinin fiyatı ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzin 37 lira seviyelerine düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzin 37 lira seviyelerine düşecek - Son Dakika
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