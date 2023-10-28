Tarih belli oldu! Motorine büyük indirim geliyor

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle brent petrolün varil fiyatı 96 dolara kadar yükselmişti. Bu gelişme akaryakıta zam olarak yansırken, petrol fiyatları daha sonra 86 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıta büyük bir indirim göründü. 31 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 57 kuruş ucuzlayacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 38 lira 4 kuruşa, Ankara'da 38 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 80 kuruşa inecek.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARIYLA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti. Ancak İsrail-Hamas çatışmalarıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle akaryakıtta rüzgar tersine döndü. 17 Ekim Salı günü motorine gelen 2 lira 23 kuruş, 20 Ekim Cuma günü de benzine 1 lira 48 kuruş zam geldi.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.