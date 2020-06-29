Akaryakıta çifte indirim - Son Dakika

Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12, motorine ise 17 kuruş indirim bekleniyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinde 17, benzinde 12 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

(İHA)