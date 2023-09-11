Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika

Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak

Son Güncelleme: 11.09.2023 09:47

Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren motorinin litresi 1,50 lira, benzinin litresi 1 lira artacak. Zammın ardından benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çifte zam geliyor. 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren motorinin litresi 1,50 lira, benzinin litresi ise 1 lira artacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 39 lira 50 kuruşa, Ankara'da 40 lira 4 kuruşa, İzmir'de 40 lira 22 kuruşa çıkacak. Benzinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 78 kuruşa, Ankara'da 38 lira 45 kuruşa, İzmir'de 39 lira 5 kuruşa yükselecek.

FİYAT 4 AYDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Enerji Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika
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