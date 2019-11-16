Son Dakika Haberleri: Akaryakıtçı sektörü bir araya geldi
Son Dakika Güncel Akaryakıtçı sektörü bir araya geldi - Son Dakika

Akaryakıtçı sektörü bir araya geldi

6 saat önce

Malatya Akaryakıtçıları Derneği (MADER) tarafından düzenlenen bayiler buluşmasında, sektörün sorunları ele alındı.

Akaryakıtçı sektörü bir araya geldi, System.String[]

Malatya Akaryakıtçıları Derneği (MADER) tarafından düzenlenen bayiler buluşmasında, sektörün sorunları ele alındı.


Malatya Park Otel'de düzenlenen toplantı ile ilgili konuşan MADER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Önal, akaryakıt piyasasının Türkiye'nin en büyük sektörlerinden biri olarak hayatın her alanına var olduğunu belirtti. Ulaşım, inşaat, altyapı ve sanayi sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlere yüksek standartlarda uygun, en iyi kalitede yakıt sağlayarak ülkenin gelişimine katkı sağlandığını belirten Önal, "Bu anlamda temennimiz; refah seviyesi yüksek ve güçlü bir ekonomi elde etme yolunda istikrarlı bir şekilde ülkemizin gelişimini ilerletmesidir. MADER olarak misyonumuz, üyelerine en iyi hizmeti sunmak, sektörün değişim ve gelişimi adına çalışmalar yapmaktadır" dedi.


2003 yılında kurulan dernekleri ile sektör temsilcileri arasında dayanışmanın sağlandığını belirten Önal, "Kurulduğu günden bu yana üyelerini en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olan derneğimiz, gün geçtikçe gücüne güç katarak yoluna devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.


7 gün 24 saat en üst düzeyde hizmet veren akaryakıt bayilerinin tüketici haklarının korunmasına ve müşteri memnuniyetine son derece önem verdiğini dile getiren Önal, "Biz şu konuda iddia ediyoruz ki, Avrupa'nın en kaliteli ve anlık denetlenebilen istasyonlarına sahibiz. Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu en iyi seviyede savunuyoruz. Çok düşük kar marjlarıyla çalışmamıza rağmen, dünya standartlarının da üzerinde bir hizmet kalitesini tüketiciye sunuyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanesi 200 liradan satılan kazlar, kesilmeye başlandı
Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 23:14:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akaryakıtçı sektörü bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]