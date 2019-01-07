Akaryakıtçılar 100 Liralık Benzinde 2.5 Lira Banka Komisyonunu, Vatandaşa Ödetmek İstiyor
32 dakika önce
Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, akaryakıt bayilerinin bankalara yüzde 2.5 kredi kartı komisyonu ödediği bilgisini hatırlattı. Sendika Başkanı Güler, “2018 yılının akaryakıt açısından iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Kredi kart komisyonlarının yükselmesinden dolayı bayi kâr marjlarında düşüşler oldu. Asgari ücretin yükselmesi ve diğer giderlerin artmasıyla bayiler zor durumda kaldı. Normalde yüzde 4,5 […]The post Akaryakıtçılar 100 liralık benzinde 2.5 lira banka komisyonunu, vatandaşa ödetmek istiyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun
Şube Başkanı Zafer Güler
, akaryakıt bayilerinin bankalara yüzde 2.5 kredi kartı komisyonu ödediği bilgisini hatırlattı.
Sendika Başkanı Güler, "2018 yılının akaryakıt açısından iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Kredi kart komisyonlarının yükselmesinden dolayı bayi kar marjlarında düşüşler oldu. Asgari ücretin yükselmesi ve diğer giderlerin artmasıyla bayiler zor durumda kaldı. Normalde yüzde 4,5 kar marjıyla çalışan bayilerin yüzde 2,5 kredi kartı komisyonu vermesi, altından kalkabileceği bir durum değil. Yani 100 liralık benzini kredi kartından çektiğinizde biz bundan 97.5 lira alıyoruz. 2.5 lira kendi karımızdan gidiyor.
Başka bir alışveriş yaptığınızda kredi kartlarından komisyon alınmıyor. Ama akaryakıt fiyatları önceden düşük olduğu için biz bunları minimize edebiliyorduk. Bayiler olarak bunu tüketiciden istemiyorduk. Bugünkü şartlarda çok zorlanıyoruz. Kredi kartı komisyonlarının aşağıya inmesi ve faizlerin düşmesi lazım. Yoksa gelecekte kredi kartlarından komisyon almayı düşündük, hala da düşünüyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:15
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