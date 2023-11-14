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Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Motorinin fiyatı 36 liraya geriledi - Son Dakika

Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Motorinin fiyatı 36 liraya geriledi

14.11.2023 10:03  - Güncelleme: 10:08

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litresi 1 lira 64 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira seviyesine geriledi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 80-82 dolar aralığına kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litresi 1 lira 64 kuruş ucuzladı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 42 kuruşa, Ankara'da 37 liraya, İzmir'de ise 37 lira 19 kuruşa geriledi.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Motorinin fiyatı 36 liraya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Motorinin fiyatı 36 liraya geriledi - Son Dakika
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