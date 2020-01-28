Akaryakıtta çifte indirim - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta çifte indirim - Son Dakika Ekonomi

Akaryakıtta çifte indirim

6 saat önce

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Akaryakıtta çifte indirim, System.String[]

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,22 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,29 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,80 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Benzin ve motorine gece yarısı indirim geldi
Elazığ depremini bilen Naci Görür'ün yeni deprem tahmini Kırıkkalelileri korkuttu Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akaryakıtta çifte indirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]