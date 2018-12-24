Son Dakika Haberleri: Akaryakıtta Dev İndirim

Akaryakıtta Dev İndirim

19 dakika önce

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 28 kuruş, motorinde de 29 kuruşluk indirim yapıldı.

Akaryakıtta Dev İndirim, System.String[]
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 28 kuruş, motorinde de 29 kuruşluk indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresinde 28 kuruş, motorinde de 29 kuruş indirim gerçekleşti. İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,10 liradan 5,82 liraya, Ankara'da 6,20 liradan 5,92 liraya, İzmir'de 6,18 liradan 5,90 liraya düşecek. Motorinin ise litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,90 liradan 5,61 liraya, Ankara ve İzmir'de 6 liradan 5,71 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:06 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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