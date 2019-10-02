Son Dakika Haberleri: Akaryakıtta devletin ÖTV feragati 10 milyar lirayı aştı
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Akaryakıtta devletin ÖTV feragati 10 milyar lirayı aştı

1 saat önce

Akaryakıtta fiyat artışlarının vergiden karşılandığı eşel mobil uygulamasıyla ilgili konuşan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş,,"Uygulamanın başladığı 2018 Mayıs ayından bu yana akaryakıtta devletin feragat ettiği ÖTV miktarı 10 milyar lirayı aştı" dedi.

Akaryakıtta devletin ÖTV feragati 10 milyar lirayı aştı, System.String[]

Akaryakıtta fiyat artışlarının vergiden karşılandığı eşel mobil uygulamasıyla ilgili konuşan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş,,"Uygulamanın başladığı 2018 Mayıs ayından bu yana akaryakıtta devletin feragat ettiği ÖTV miktarı 10 milyar lirayı aştı" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:56 
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