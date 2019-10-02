Akaryakıtta devletin ÖTV feragati 10 milyar lirayı aştı

Akaryakıtta fiyat artışlarının vergiden karşılandığı eşel mobil uygulamasıyla ilgili konuşan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş,,"Uygulamanın başladığı 2018 Mayıs ayından bu yana akaryakıtta devletin feragat ettiği ÖTV miktarı 10 milyar lirayı aştı" dedi.