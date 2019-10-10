Son Dakika Haberleri: Akaryakıtta ESS ile 1,4 milyar lira tasarruf sağlandı
Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta ESS ile 1,4 milyar lira tasarruf sağlandı

Akaryakıtta ESS ile 1,4 milyar lira tasarruf sağlandı

11 dakika önce

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından özel ve kamu sektöründeki şirketlerin geçen yıl Elektronik Satış Sistemi (ESS) sayesinde akaryakıtta yaklaşık 1,4 milyar lira tasarruf ettiği bildirildi.

Akaryakıtta ESS ile 1,4 milyar lira tasarruf sağlandı, System.String[]

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından özel ve kamu sektöründeki şirketlerin geçen yıl Elektronik Satış Sistemi (ESS) sayesinde akaryakıtta yaklaşık 1,4 milyar lira tasarruf ettiği bildirildi.

Dernek tarafından yayınlanan "Akaryakıt Dağıtım Sektöründe Elektronik Satış Sisteminin Değerlendirilmesi" başlıklı raporda, özel sektörün 2018'de ESS iskontolu satışlardan yaklaşık 1,2 milyar lira indirim elde ettiği belirtildi.

Raporda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin kamu sektörü müşterilerine ESS ile yaptıkları iskontolu satış hacminin 2013-2018 döneminde yılda ortalama yüzde 28 arttığı aktarıldı.

Söz konusu sistemle geçen yıl özel sektöre yaklaşık 3,5 milyar litrelik satış yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Özel sektör müşterilerinin 2018 yılında ESS'li satışlardan yaklaşık 200 milyon litreye denk gelen tutarda akaryakıt indirimi sağladığı tahmin edilmektedir. ESS ile yapılan iskontolu satışların güncel fiyatlarla özel sektöre ve kamu sektörüne toplam faydasının 2018 yılında yaklaşık 1,4 milyar lira olduğu düşünülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de son yıllarda akaryakıt hizmet sektöründe yaygın olarak kullanılan ESS ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin filolarına avantajlı hizmet sağlanıyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı
Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 17:52:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akaryakıtta ESS ile 1,4 milyar lira tasarruf sağlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]