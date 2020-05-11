Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, normalleşmeye bağlı olarak tüketimi artacak olan akaryakıtın fiyatının daha düşmeyebileceğini söyledi.



Korona virüsü nedeniyle dünya üzerinde tüketimi azalan akaryakıt fiyatları Türkiye'de de oldukça düşmüştü. Benzin uzun yıllar sonra motorinin altına düşerken, LPG'de ise son yılların en büyük fiyat indirimi gelmişti. Dünyadaki bazı ülkelerin normale dönmesinin ardından, normalleşme sürecine giren ülkelerde de araç hareketliliği artınca akaryakıta olan talep arttı. Doların da yükselmesiyle birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına üst üste zamlar geldi. PÜİS Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, Türkiye'deki akaryakıt piyasası hakkında önemli bilgiler verdi.



Türkiye'de akaryakıt vergisinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu dile getiren Zafer Güler, "Akaryakıt konusunda ülkemizde yüzde 50-60'a varan vergiler var. Akaryakıtın dünya rezervlerindeki fiyatı düşük. Brent petrolün fiyatı 30 dolar civarında seyrediyor. Doların yükselmesi akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki yapıyor. Dolar yükselince akaryakıt fiyatları da yükseldi. Dünyadaki brent petrol fiyatı 19 dolardan 30 dolara çıktı. 2,5 TL vergi, nakliye ve karlar ortaya koyulunca fiyatlar yükseliyor" dedi.



"Akaryakıtta gördüğümüz düşük fiyatları bir daha görme şansımız çok azaldı"



Akaryakıt fiyatlarının geçen aylardaki gibi azalmasının çok zorlaştığını vurgulayan Güler, şunları söyledi:



"Akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüşler son 15-20 yılın en büyük düşüşleriydi. Çin, dünyadaki petrolün yarısından fazlasını kullanıyor. Oradaki tüketim azalınca fiyatlar düşmüştü. Şimdi toparlanma başlıyor. Akaryakıt fiyatlarının bundan sonra düşeceğini zannetmiyorum. Hayat normale dönüyor. Hareket başlayınca, talep artacak. Talep artınca da fiyatlar yukarıya doğru seyredecek. Brent pertol varilinin bu sene 30-40 dolar arasında oynayacağını, 40 doları geçmeyeceğini düşünüyorum. Akaryakıtta gördüğümüz düşük fiyatları bir daha görme şansımız çok azaldı." - SAMSUN