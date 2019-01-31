Son Dakika Haberleri: Akaryakıtta self servis dönemi

Akaryakıtta self servis dönemi

1 saat önce

Aytemiz 30 istasyonda "kendin doldur kendin kazan" sloganıyla self servis satış dönemini başlattı.

Akaryakıtta self servis dönemi, System.String[]
Aytemiz 30 istasyonda "kendin doldur kendin kazan" sloganıyla self servis satış dönemini başlattı. Genel Müdür Ahmet Eke, "Yakıtını kendisi doldurana litre başına benzin 15, motorin 20 kuruş daha ucuza satılacak" dedi. (Mehmet Kara)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Ekonomi
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