Akaryakıtta self servis dönemi
1 saat önce
Aytemiz 30 istasyonda "kendin doldur kendin kazan" sloganıyla self servis satış dönemini başlattı.
Aytemiz 30 istasyonda "kendin doldur kendin kazan" sloganıyla self servis satış dönemini başlattı. Genel Müdür Ahmet Eke, "Yakıtını kendisi doldurana litre başına benzin 15, motorin 20 kuruş daha ucuza satılacak" dedi. (Mehmet Kara)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi
Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor