Son Dakika Haberleri: Akaryakıtta 'Self Servis' Dönemi Başlıyor

Akaryakıtta 'Self Servis' Dönemi Başlıyor

1 saat önce

– Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, akaryakıtta self servis döneminin başladığını belirterek "Şu an 33 istasyonumuzda uygulanıyor, test aşamasındayız, bir ay içinde 100 istasyona çıkacağız" dedi.

Akaryakıtta 'Self Servis' Dönemi Başlıyor, System.String[]
– Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, akaryakıtta self servis döneminin başladığını belirterek "Şu an 33 istasyonumuzda uygulanıyor, test aşamasındayız, bir ay içinde 100 istasyona çıkacağız" dedi.

Aytemiz, 14. Petroleum İstanbul Uluslararası Petrol fuarında, 'Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar' ana temasıyla, Self Servis hizmeti, 'Motorcu Dostu İstasyon', elektrikli araçlar için sunulan 'hızlı şarj' noktaları, 'Araçtan Öde', 'ücretsiz internet', BKM Ekspress ile ödeme seçeneği gibi hizmetlerini ve yüksek teknolojili Aytemiz Optimum yakıtlarını tanıttı.

BANKADAN PARA ÇEKMEK KADAR KOLAY

Tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını kendilerinin doldurmalarına olanak sağlayan ve kullanıcılarına zaman ve bütçe tasarrufu sağlayan 'self servis' hizmetinin ilk etapta 33 Aytemiz istasyonunda hizmete girdiğini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke,  "Araştırmaya göre self servis hizmetini ağırlıklı olarak 25-35 yaş aralığındaki tüketiciler kullanıyor. Bankadan para çekmek kadar kolay olan bu servisten faydalanan tüketicilerin yüzde 73'ü personelin yönlendirmesiyle self servis hizmetini kullandı. Yüzde 20.5'i ise sosyal medyadan haberdar olarak hizmeti deneyimlemek için geldi. Tüketicilerin yüzde 78'i self servis hizmetini 'çok iyi bir hizmet' olarak değerlendiriyor ve yüzde 92'si ise 'bir sonraki yakıt alımında yine self servis kullanacağını' ifade ediyor. Kullanım kolaylığı ise yüzde 82 ile 'çok kolay' olarak nitelendiriliyor" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:16 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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