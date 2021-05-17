Akaryakıtta tavan fiyat dönemi bitiyor - Son Dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kararıyla akaryakıt sektöründe 2 aydır sürdürülen tavan fiyat uygulaması yarın gece sona erecek.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulamasının bitmesiyle fiyatlar daha önce olduğu gibi serbest piyasa şartlarında belirlenecek.

Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu.

Güncel tavan fiyat tablosuna göre, İstanbul'da benzin 7 lira 7 kuruş motorin ise 6 lira 43 kuruştan satılıyor.

(İHA)