Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek - Son Dakika

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek

17.05.2021 13:37

Bazı dağıtım şirketlerinin gizli zam yapması üzerine geçilen ve 40 kuruşluk indirime sebep olan akaryakıtta tavan fiyat uygulaması yarın bitiyor. 2 aylık sürecin üzerine fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek.

40 KURUŞA VARAN İNDİRİM OLMUŞTU

Tavan fiyat kararıyla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşmiş, bazı şehirlerde indirimler 40 kuruşu bulmuştu.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel tavan fiyat tablosuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira, Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi en yüksek 7,09 lira, motorinin ise 6,45 lira olmuştu.

Ankara'da benzinin litresi 7,15 lira, motorinin litresi 6,51 lira olarak belirlenirken, İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.

'UCUZ OLANI TERCİH EDİN'

EPDK, daha önce yaptığı açıklamada, tüketicilere ucuz olan akaryakıtı tercih etmeleri yönünde çağrıda bulunmuş ve akaryakıtın kalitesinin her lisanslı bayide aynı olmasının zorunlu olduğunu ifade etmişti.

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Akaryakıt, 18 mart, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek - Son Dakika Ekonomi


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