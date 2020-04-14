Akaryakıtta temassız ödeme dönemi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta temassız ödeme dönemi - Son Dakika Ekonomi

Akaryakıtta temassız ödeme dönemi

6 saat önce

Akaryakıt şirketi Aytemiz, koronavirüs önlemleri kapsamında müşterilerin temassız ve sosyal mesafeyi koruyarak yakıt almalarını sağlayacak önlemler aldığını duyurdu.

Akaryakıtta temassız ödeme dönemi, System.String[]

Akaryakıt şirketi Aytemiz, koronavirüs önlemleri kapsamında müşterilerin temassız ve sosyal mesafeyi koruyarak yakıt almalarını sağlayacak önlemler aldığını duyurdu. Araçtan ve mobil ödeme hizmetleri sunan şirket, yakıt ihtiyacını kesintisiz olarak karşılamayı hedefliyor.

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, yaşanan olağanüstü günlerde, insanların güvenliği için bütün önlemleri aldıklarını açıkladı. Gökçek, "Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlıklarını korumak amacıyla özellikle hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunmasını önceleyen sıkı sağlık ve güvenlik standartları uyguluyoruz. Akaryakıt almak üzere istasyonlarımıza gelen müşterilerimizi araçlarından inmeden ve kimseyle temas kurmadan ödeme yapabilecekleri 'temassız mobil ödeme'ye yönlendiriyoruz" dedi.

"TEMASSIZ ÖDEMELERDE ARTIŞ VAR"

Gökçek, "Ayrıca, son aylardaki işlemlerimizde de doğal olarak insanların daha az temas kurmak ve sosyal mesafeyi korumak istemesiyle temassız ödeme sistemlerinde genel olarak bir artış gözlemliyoruz. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde bağımsız bir firma tarafından yaptırdığımız bir araştırma da bu artışı doğrular nitelikte. Araştırmaya göre tüketicilerin akaryakıt istasyonlarından en temel beklentilerinin başında 'hızlı servis ve araçtan inmeden ziyareti tamamlamak' geliyor. Geçtiğimiz yıllara göre oldukça yükselen bu talebi biz de müşterilerimize sadece cep telefonlarını kullanarak, kredi kartı ya da nakde ihtiyaç duymadan kolay ve güvenli ödeme yapmaya imkan tanıyan mobil ödeme yöntemi ile karşılıyoruz" diye konuştu.

"TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARINDA CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

Temassız ödemelerdeki bu artışın ilerleyen dönemde de devam edeceğini düşündüklerini ifade eden Gökçek, "Biz, her zaman teknolojiyi takip ediyor ve müşterilerimizi dinleyerek yenilikçi ve yaratıcı hizmetler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin son dönemdeki ödeme yöntemlerini incelediğimizde de ister araçtan ödeme olsun ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Buna ek olarak BKM'den yapılan açıklamaya göre akaryakıt sektörünün temassız ödemelerin en fazla görüldüğü ilk beş sektörün içerisinde yer aldığı belirtiliyor. Bu değişiklikler elbette bizim de iş yapış biçimimizi etkileyecek. Tüm bunları ilerleyen dönemde hep birlikte deneyimleyeceğiz. Yaşadığımız bu süreci, tüm toplum olarak en az zararla atlatacağımız ve bir arada olacağımız günlere bir an önce ulaşabilmek için bir kez daha 'evde kalın, güvende kalın' diyoruz" ifadelerini kullandı.


Melih Gökçek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:11 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:02
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Trump'ın Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü         
17:50
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 22:36:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akaryakıtta temassız ödeme dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]