Akaryakıtta temassız ödeme dönemi

Akaryakıt şirketi Aytemiz, koronavirüs önlemleri kapsamında müşterilerin temassız ve sosyal mesafeyi koruyarak yakıt almalarını sağlayacak önlemler aldığını duyurdu. Araçtan ve mobil ödeme hizmetleri sunan şirket, yakıt ihtiyacını kesintisiz olarak karşılamayı hedefliyor.

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, yaşanan olağanüstü günlerde, insanların güvenliği için bütün önlemleri aldıklarını açıkladı. Gökçek, "Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlıklarını korumak amacıyla özellikle hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunmasını önceleyen sıkı sağlık ve güvenlik standartları uyguluyoruz. Akaryakıt almak üzere istasyonlarımıza gelen müşterilerimizi araçlarından inmeden ve kimseyle temas kurmadan ödeme yapabilecekleri 'temassız mobil ödeme'ye yönlendiriyoruz" dedi.

"TEMASSIZ ÖDEMELERDE ARTIŞ VAR"

Gökçek, "Ayrıca, son aylardaki işlemlerimizde de doğal olarak insanların daha az temas kurmak ve sosyal mesafeyi korumak istemesiyle temassız ödeme sistemlerinde genel olarak bir artış gözlemliyoruz. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde bağımsız bir firma tarafından yaptırdığımız bir araştırma da bu artışı doğrular nitelikte. Araştırmaya göre tüketicilerin akaryakıt istasyonlarından en temel beklentilerinin başında 'hızlı servis ve araçtan inmeden ziyareti tamamlamak' geliyor. Geçtiğimiz yıllara göre oldukça yükselen bu talebi biz de müşterilerimize sadece cep telefonlarını kullanarak, kredi kartı ya da nakde ihtiyaç duymadan kolay ve güvenli ödeme yapmaya imkan tanıyan mobil ödeme yöntemi ile karşılıyoruz" diye konuştu.

"TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARINDA CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

Temassız ödemelerdeki bu artışın ilerleyen dönemde de devam edeceğini düşündüklerini ifade eden Gökçek, "Biz, her zaman teknolojiyi takip ediyor ve müşterilerimizi dinleyerek yenilikçi ve yaratıcı hizmetler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin son dönemdeki ödeme yöntemlerini incelediğimizde de ister araçtan ödeme olsun ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Buna ek olarak BKM'den yapılan açıklamaya göre akaryakıt sektörünün temassız ödemelerin en fazla görüldüğü ilk beş sektörün içerisinde yer aldığı belirtiliyor. Bu değişiklikler elbette bizim de iş yapış biçimimizi etkileyecek. Tüm bunları ilerleyen dönemde hep birlikte deneyimleyeceğiz. Yaşadığımız bu süreci, tüm toplum olarak en az zararla atlatacağımız ve bir arada olacağımız günlere bir an önce ulaşabilmek için bir kez daha 'evde kalın, güvende kalın' diyoruz" ifadelerini kullandı.