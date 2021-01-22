Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu

Son Güncelleme: 22.01.2021 13:49

Son dakika habere göre İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 72 kişiden 19'u tutuklandı.

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 72 kişiden 19'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca (KOM) 15 ve 16 Ocak'ta akaryakıt sektöründeki yasa dışı faaliyetlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 220 şüpheliden 145'i, işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 72 zanlıdan 19'u tutuklanırken, biri ev hapsi olmak üzere 37 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 16'sının ise savcılık sorgularının sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişiye ise sağlık nedenlerinden dolayı işlem yapılmadığı ve tedavilerinin ardından adliyeye çıkarılacakları belirtildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 220 şüphelinin yakalanması için 15 ve 16 Ocak'ta İstanbul merkezli 50 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Silici" adı verilen ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığında "Cumhuriyet tarihinin en büyüğü" olarak belirtilen operasyonda, 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımıyla çalışma yapılmıştı.

Şüphelilerin akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek sildiği belirtilmişti.

Verileri silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yılda 3'er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Cumhuriyet, İstanbul, Vergi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
15:00 2 yıl önce evlenen Ariana Grande ve Dalton Gomez boşanma kararı aldı
14:17 Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü: Desteğimiz sizinle
14:13 Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişeliyiz
13:43 Karısını bıçaklayarak öldüren zanlının ilk sözleri: Pişmanım
13:37 14 Mayıs seçiminden sonra günah keçisi ilan edilen Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı
13:36 Amerikalı şarkıcı Katy Perry müzik haklarını 225 milyon dolara sattı
13:36 Azerbaycan'ın Karabağ'da operasyon kararı almasının ardından Ermenistan'dan ilk açıklama
13:10 Karabağ'da operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ait mevzileri vuruyor
13:09 Oyunculuğundan dolayı linç edilen Hande Erçel, ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı
12:33 Azerbaycan, Ermeni güçlerin artan provokasyonları sonrası Karabağ'da operasyon başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 15:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement