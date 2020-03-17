Akaryakıtta yeni indirim bekleniyor - Son Dakika
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Akaryakıtta yeni indirim bekleniyor

12 dakika önce

Petrol fiyatlarının dip yapması, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da düşürüyor.

Akaryakıtta yeni indirim bekleniyor, System.String[]

Petrol fiyatlarının dip yapması, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da düşürüyor. Akaryakıta üçüncü indirim bekleniyor.


Küresel petrol fiyatlarının çöküş yaşaması Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını düşürüyor. Son bir haftada 1,11 lira fiyat düşüşü sağlanan benzinde yeni indirimler yolda. Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Olası indirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 5,30 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 5,45 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:14 Kaynak: İHA
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