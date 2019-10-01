Son Dakika Haberleri: Akasya Cuma Pazarı misafirlerini bekliyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Akasya Cuma Pazarı misafirlerini bekliyor

1 saat önce

Mevsim meyve ve sebzeleri, onlarca çeşit doğal tarım mahsulü ve yöresel ürünleri ile İpek Hanım Çiftliği, Anadolu Yakası'nın kalbi Akasya'da tüketiciyle buluşmaya devam ediyor.

Akasya Cuma Pazarı misafirlerini bekliyor, System.String[]

Mevsim meyve ve sebzeleri, onlarca çeşit doğal tarım mahsulü ve yöresel ürünleri ile İpek Hanım Çiftliği, Anadolu Yakası'nın kalbi Akasya'da tüketiciyle buluşmaya devam ediyor.

Akasya AVM'den yapılan açıklamaya göre, havaların soğuduğu ve fiziksel aktivitenin azaldığı günlerde fit kalmak isteyenler beslenmelerine dikkat ediyor. Sağlıklı beslenmenin yolu ise Akasya Cuma Pazarındaki doğal tarım ürünlerinden geçiyor. Hafta sonu kurulan sağlıklı ve lezzetli sofralar sayesinde hem diyet yapmak keyifli hale geliyor hem de vücut direnci artıyor.

Akasya Cuma Pazarı, her cuma 10.00-20.00 saatleri arasında tüm misafirlerini bekliyor. Bu sayede hem diyetler devam ediyor hem de soğuyan havalarla birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi güçleniyor.

Anadolu Yakası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alışverişte yeni dönem başlıyor! Marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamayla karşılaştırılacak
Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euronun üzerinde İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akasya Cuma Pazarı misafirlerini bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]