Son Dakika Haberleri: Akasya'da "Tasarımda Toplumsal Cinsiyet" Konuşması Gerçekleşti

Akasya'da "Tasarımda Toplumsal Cinsiyet" Konuşması Gerçekleşti

1 saat önce

Cekette markasının kurucusu Lal Bilgutay ve Baz markasının kurucusu Asena Doğan konuşmalarını yaptı.

Akasya'da

26Mart Salı, 19:00 Zuhal Müzik Akasya konsept mağazasında gerçekleşen konuşmalarda, Tasarımcı kimliğinin toplumsal cinsiyet bağlamında kurgulanması Tasarımcıların toplumsal cinsiyet kodları içinde üstlendikleri roller Kullanıcıların toplumsal cinsiyet kimlikleriyle tasarım alanında yer alış biçimleri Tasarım nesnelerinin toplumsal cinsiyet açısından kodlanış biçimleri Tasarım nesnelerinin kullanım biçimlerinde toplumsal cinsiyet kodlarının belirleyiciliği Görsel temsiliyetlerde toplumsal cinsiyet olgusu (filim, reklam vs.)konuları üzerinde duruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:15 Kaynak: Bültenler

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