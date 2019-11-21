Son Dakika Haberleri: Akasya misafirleri FAZ.1 ile sanatla dolu bir hafta sonu geçirecek
Son Dakika Ekonomi Akasya misafirleri FAZ.1 ile sanatla dolu bir hafta sonu geçirecek - Son Dakika Ekonomi

Akasya misafirleri FAZ.1 ile sanatla dolu bir hafta sonu geçirecek

6 saat önce

Akasya AVM misafirlerini, Zuhal Müzik ve FAZ Creative iş ortaklığı ile gerçekleştireceği, canlı performanslar, konserler, söyleşi, sergi ve atölyelerin gerçekleşeceği sanatla dolu FAZ.1 festivaline davet ediyor.

Akasya misafirleri FAZ.1 ile sanatla dolu bir hafta sonu geçirecek, System.String[]

Akasya AVM misafirlerini, Zuhal Müzik ve FAZ Creative iş ortaklığı ile gerçekleştireceği, canlı performanslar, konserler, söyleşi, sergi ve atölyelerin gerçekleşeceği sanatla dolu FAZ.1 festivaline davet ediyor.


Akasya'dan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek festival kapsamında hem bağımsız müzik sahnesi ve hem de ana akım içinde kendine yer edinmiş isimlerin konserleri, elektronik müzik performansları, kültür-sanat ve tasarım alanlarından yaratıcı figürlerle söyleşiler, tasarım pazarı, yazar buluşmaları, illüstrasyon ve fotoğraf sergileri, FAZ.1'e özel tasarımlarıyla dövme sanatçıları, atölyeler, live graffiti ve live painting performansları, pop-up ve sürpriz performanslar, deneyim ve yeni medya alanları ile Akasya misafirleri sanatla dolu bir hafta sonu geçirecek.


Manga, Zeynep Bastık, Hey! Douglas ve Nova Norda sevenleriyle buluşacak


FAZ.1'e özel tasarımlarıyla dövme sanatçıları ve tasarım pazarı katılımcıların hayal gücünü geliştirecek. FAZ.1 söyleşi ve atölyelerde müzik, tasarım, sinema, dijital yayıncılık ve edebiyat dünyasından birbirinden özel isimleri ağırlayacak. Etkinlik kapsamında sevilen sanatçılar Manga, Zeynep Bastık ve Nova Norda da söyleşiler aracılığıyla Akasya misafirleri ile buluşacak.


Son olarak kısa sürede büyük bir fenomene dönüşen, 70'lerin Türkçe şarkılarına yaptığı yaratıcı yorumlar ve görsel kimliğiyle büyük beğeni toplayan Hey! Douglas, 23 Kasım Cumartesi akşamı saat 22.30'da Tamirane sahnesinde olacak.


Sürpriz isimlerin festival boyunca Zuhal Konsept'te sergilenecek enstrüman, kostüm, film dekoru gibi eşyaları, FAZ.1 sonrasında açık artırmaya çıkarılarak elde edilen gelir, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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