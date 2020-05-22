Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak - Son Dakika

Halk sağlığını koruma adına, 19 Mart tarihinde kendi inisiyatifi ile kapatma kararı alan AVM'lerden Akasya ile Akbatı, 1 Haziran'da kapılarını tekrar açacağını duyurdu. Aradan geçen süre içinde 'Sıfır risk' prensibiyle hizmet alanlarındaki alt yapısını 'yeni normale' göre düzenleyen Akbatı ve Akasya, yine halk sağlığını gözeterek en son hizmete giren AVM'ler arasında yer alacak.

Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de kovid-19 salgının görülmesinden sonra halk sağlığını gözeterek, kendi inisiyatifi ile hizmete ara verme kararı alan Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri, 1 Haziran tarihinden itibaren 'Sıfır risk' prensibi ile tekrar hizmete başlıyor. Salgının etkilerinin görülür biçimde azalmaya devam edeceği beklentisiyle bu karar alınırken, aradan geçen süre içinde ise kamu sağlığı gözetilerek, hizmet alanlarının alt yapısı 'yeni normal'e göre düzenlendi.

SIFIR RİSK PRENSİBİNDEN ÖDÜN YOK

Akasya ve Akbatı'da, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca açıklanan yönergeler doğrultusunda ve İş Güvenliği Uzmanları'nın koordinasyonunda birçok önlem hayata geçirildi. Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "İlk biz kapattık, en son biz açıyoruz. Geçen süre içinde yeni normale dönüş için 'sıfır risk' prensibi doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modeli de inceledik. Aldığımız önlemlerde kullandığımız ileri teknoloji ürünler ve uygulamalarla 1 Haziran'da açılışa hazırız." dedi.

YÜZDE YÜZ TEMİZ HAVA

Yapılan bilgilendirmede; çalışmalar kapsamında Akasya ve Akbatı'da havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturuldu. ULV cihazları sayesinde tüm alanları kapsayacak şekilde (havalandırma kanalları dahil) dezenfeksiyon işlemlerini sağlanıyor. Havalandırma santrallerinde ve asansör içlerinde bulunmak üzere UV kullanarak bakteri ve virüsleri yok eden cihazlar konumlandırılıyor. Misafirler, Akasya ve Akbatı AVM'lerin kendi mobil aplikasyonları üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edilecek- edecek şekilde güncelleniyor.

KİŞİ SAYISI ANLIK TAKİP EDİLECEK

AVM içerisinde 'Her 10 metrekareye 1 kişi' kuralı dikkate alınarak ziyaretçi sayısı anlık olarak kontrol edilecek. Alışveriş merkezleri içerisindeki ziyaretçi yoğunluğu dijital sayım cihazları ile takip edilerek girişler kontrollü olarak sağlanacak. AVM içindeki kişi sayısı giriş kapılarında bulunan ekranlar aracılığıyla misafirler tarafından anlık olarak takip edilebilecek. Misafirler AVM içlerine sadece maske takmak suretiyle kabul edilecek. Girişlerde; ziyaretçilerin ateş ölçümü Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kriterlerdeki termal kameralar ile temassız olarak yapılacak. Giriş kapıları ve tüm koridorlarda geliş-gidiş işaretlemeleri ile sosyal mesafe uyarı yönlendirmeleri yapılacak.

YÜRÜYEN MERDİVENLER VE ASANSÖRLERDE HİJYEN

AVM ziyaretçilerinin en sıklıkla temas ettiği alanların başında gelen yürüyen merdivenlerin el bantları için UV ışıkları ile sterilize eden cihazlar tedarik ediliyor. Asansörlerde temassız kullanım için kat yönlendirmeleri ayak pedalları ile yapılırken ayrıca sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı misafirler tarafından en fazla iki kişinin kullanacağı şekilde hizmete sunulacak. Yürüyen merdivenlerde de misafirlerin üç basamak mesafe kuralına uymaları istenecek.

HİJYEN TİMLERİ DENETİM YAPACAK

Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için 'Özel Hijyen Ekipleri' oluşturuldu. Sıfır risk politikası ve toplum sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlular. Ayrıca tüm taşeronlar ve ilgili saha personellerine açılış sonrası süreç ile ilgili eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Öte yandan; tuvaletlerin içinde de sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanacak. Yan yana olan kabinler, pisuarlar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak. Tuvaletlerde gerekli sayım alt yapısı oluşturularak anlık kullanım sayısı takibi yapılacak ve her 10 metrekareye 1 kişi kuralının uygulanması sağlanacak. Tuvaletlerin girişlerinde bulunan dijital ekranlar doluluk oranlarına göre gerekli yönlendirmeleri sağlayacak.

(İHA)