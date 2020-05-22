Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak - Son Dakika

Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak

Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak Halk sağlığını koruma adına, 19 Mart tarihinde kendi inisiyatifi ile kapatma kararı alan AVM'lerden Akasya ile Akbatı, 1 Haziran'da kapılarını tekrar açacağını duyurdu.

Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak

İSTANBUL - Halk sağlığını koruma adına, 19 Mart tarihinde kendi inisiyatifi ile kapatma kararı alan AVM'lerden Akasya ile Akbatı, 1 Haziran'da kapılarını tekrar açacağını duyurdu. Aradan geçen süre içinde 'Sıfır risk' prensibiyle hizmet alanlarındaki alt yapısını 'yeni normale' göre düzenleyen Akbatı ve Akasya, yine halk sağlığını gözeterek en son hizmete giren AVM'ler arasında yer alacak.

Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de kovid-19 salgının görülmesinden sonra halk sağlığını gözeterek, kendi inisiyatifi ile hizmete ara verme kararı alan Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri, 1 Haziran tarihinden itibaren 'Sıfır risk' prensibi ile tekrar hizmete başlıyor. Salgının etkilerinin görülür biçimde azalmaya devam edeceği beklentisiyle bu karar alınırken, aradan geçen süre içinde ise kamu sağlığı gözetilerek, hizmet alanlarının alt yapısı 'yeni normal'e göre düzenlendi.

Sıfır risk prensibinden ödün yok

Akasya ve Akbatı'da, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca açıklanan yönergeler doğrultusunda ve İş Güvenliği Uzmanları'nın koordinasyonunda birçok önlem hayata geçirildi. Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "İlk biz kapattık, en son biz açıyoruz. Geçen süre içinde yeni normale dönüş için 'sıfır risk' prensibi doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modeli de inceledik. Aldığımız önlemlerde kullandığımız ileri teknoloji ürünler ve uygulamalarla 1 Haziran'da açılışa hazırız." dedi.

Yüzde yüz temiz hava

Yapılan bilgilendirmede; çalışmalar kapsamında Akasya ve Akbatı'da havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturuldu. ULV cihazları sayesinde tüm alanları kapsayacak şekilde (havalandırma kanalları dahil) dezenfeksiyon işlemlerini sağlanıyor. Havalandırma santrallerinde ve asansör içlerinde bulunmak üzere UV kullanarak bakteri ve virüsleri yok eden cihazlar konumlandırılıyor. Misafirler, Akasya ve Akbatı AVM'lerin kendi mobil aplikasyonları üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edilecek- edecek şekilde güncelleniyor.

Kişi sayısı anlık takip edilecek

AVM içerisinde 'Her 10 metrekareye 1 kişi' kuralı dikkate alınarak ziyaretçi sayısı anlık olarak kontrol edilecek. Alışveriş merkezleri içerisindeki ziyaretçi yoğunluğu dijital sayım cihazları ile takip edilerek girişler kontrollü olarak sağlanacak. AVM içindeki kişi sayısı giriş kapılarında bulunan ekranlar aracılığıyla misafirler tarafından anlık olarak takip edilebilecek. Misafirler AVM içlerine sadece maske takmak suretiyle kabul edilecek. Girişlerde; ziyaretçilerin ateş ölçümü Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kriterlerdeki termal kameralar ile temassız olarak yapılacak. Giriş kapıları ve tüm koridorlarda geliş-gidiş işaretlemeleri ile sosyal mesafe uyarı yönlendirmeleri yapılacak.

Yürüyen merdivenler ve asansörlerde hijyen

AVM ziyaretçilerinin en sıklıkla temas ettiği alanların başında gelen yürüyen merdivenlerin el bantları için UV ışıkları ile sterilize eden cihazlar tedarik ediliyor. Asansörlerde temassız kullanım için kat yönlendirmeleri ayak pedalları ile yapılırken ayrıca sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı misafirler tarafından en fazla iki kişinin kullanacağı şekilde hizmete sunulacak. Yürüyen merdivenlerde de misafirlerin üç basamak mesafe kuralına uymaları istenecek.

Hijyen timleri denetim yapacak

Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için 'Özel Hijyen Ekipleri' oluşturuldu. Sıfır risk politikası ve toplum sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlular. Ayrıca tüm taşeronlar ve ilgili saha personellerine açılış sonrası süreç ile ilgili eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Öte yandan; tuvaletlerin içinde de sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanacak. Yan yana olan kabinler, pisuarlar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak. Tuvaletlerde gerekli sayım alt yapısı oluşturularak anlık kullanım sayısı takibi yapılacak ve her 10 metrekareye 1 kişi kuralının uygulanması sağlanacak. Tuvaletlerin girişlerinde bulunan dijital ekranlar doluluk oranlarına göre gerekli yönlendirmeleri sağlayacak.

Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak

yürüyen merdivenler, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 06:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı         
00:57
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı         
00:55
Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Siyasi partiler video konferansla bayramlaşacak! MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek         
00:35
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu         
00:24
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi         
23:59
Son Dakika: 23-26 Mayıs arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: 23-26 Mayıs arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı         
23:57
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı         
23:55
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi         
23:47
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor         
23:23
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu         
23:14
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar         
22:57
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı         
22:46
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor         
22:38
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir         
22:36
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi         
22:33
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu         
22:18
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi         
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?         
21:46
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu         
21:41
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı         
21:34
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 01:08:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]