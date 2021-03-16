Akasya ve Akbatı'ya I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası - Son Dakika

Akasya ve Akbatı'ya I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası

16.03.2021 11:59
Akasya ve Akbatı'ya I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası, System.String[]

Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri, yenilenebilir enerji yatırımını ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla IRECS International tarafından verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası almaya hak kazandıklarını duyurdu.

Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri, yenilenebilir enerji yatırımını ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla IRECS International tarafından verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası almaya hak kazandıklarını duyurdu. AKİŞ GYO tarafından yapılan açıklamada, "Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistemle tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanıyor" denildi.

Akiş GYO bünyesinde bulunan Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri, yüzde 100 yenilenebilir yeşil enerjiye geçerek I-REC sertifikası aldı. İki alışveriş merkezinin, bu sertifika ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik kullanımı belgelenecek. Bu çalışma karbon salınımının azaltılmasına önemli bir katkı sağlarken, sistem sayesinde sürdürebilir yaşama da destek verilecek. Akasya ve Akbatı'da 2021'de kullanılacak elektrik tüketimi karşılığı yaklaşık 90 bin ağaç karşılığı karbon azalımı sağlanacağı ve ayrıca, 2031'e kadar bu karbon azalımının yaklaşık 1 milyon ağaca eşdeğer şekilde elde edilmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili AKİŞ GYO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistemle tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanıyor" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"RECS International tarafından geliştirilen, üretilen veya tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifika sistemi I-REC Yenilebilir Enerjisi Sertifikası, Avrupa ve ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile yoğun bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de mevcut senaryoda yenilenebilir enerji sertifikasyonu ulusal (YEK-G) ve uluslararası (I-REC) düzenlemeler doğrultusunda işlerlik gösteriyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji santralleri 2015 yılından bu yana I-REC standardı kapsamında sertifikasyonu denetiminde yürütülüyor. Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri daha önce dünya genelinde 25 ülkede benimsenen bina çevresel değerlendirme sistemi olan BREEAM (Building Research Establishment-Environmental Assessment Method) Sürdürülebilir Bina Sertifikası ve bunun yanısıra Sıfır Atık Belgesi'ni de almaya hak kazanmıştı."


Akasya ve Akbatı'ya I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası
Akasya ve Akbatı'ya I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası
Akasya ve Akbatı'ya I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Akasya ve Akbatı'ya I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası - Son Dakika Ekonomi


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