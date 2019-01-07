Son Dakika Haberleri: Akasya'ya 'Sürdürülebilir Bina' Sertifikası

Akasya'ya 'Sürdürülebilir Bina' Sertifikası

1 saat önce

Akasya, BREEAM tarafından Sürdürülebilir Bina Sertifikası'na layık görüldü.

Akasya'ya 'Sürdürülebilir Bina' Sertifikası, System.String[]
Akasya, BREEAM tarafından Sürdürülebilir Bina Sertifikası'na layık görüldü.

2013 yılında çevreci yaklaşımıyla hizmete açılan Akasya, dünya genelinde 25 ülkede benimsenen bina çevresel değerlendirme sistemi olan BREEAM (Building Research Establishment-Environmental Assessment Method) Sürdürülebilir Bina Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Böylece 'Varlık performansı' kıstasını, yüzde 76.4 oranında tamamlayarak 'Mükemmel' seviyesinde tescilledi.

Sertifika programı kapsamında Akasya; kaynakların doğru kullanımı, iç ortam ve sağlığa verdiği önem gibi kriterler özelinde; enerji, ulaşım, su kaynakları, materyal, atık, alan kullanımı ve ekoloji, kirlilik açısından değerlendirildi.

Dünyanın en itibarlı bina çevre duyarlılığı sertifikası

1990'da başlatıldığından beri binalar için yapılan değerlendirmelerde kullanılan BREEAM sertifikasının amacı bir binanın çevreye duyarlılığının standartlara bağlanarak ölçümünün yapılmasını test ediyor. Her yıl yenilenen sertifika, günümüzün çevre dostu teknolojilerini kullanan projeleri değerlendiriyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 13 Mürettebattan 4'ünü Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:46:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akasya'ya 'Sürdürülebilir Bina' Sertifikası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]