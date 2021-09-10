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Akay, Bakan Pakdemirli ile görüştü - Son Dakika

Akay, Bakan Pakdemirli ile görüştü

10.09.2021 10:40
Akay, Bakan Pakdemirli ile görüştü, System.String[]

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede pancar çiftçisinin ve şeker sektörünün sorunları ve çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Erence ve Başkanvekili Orhan Can'ın da katıldığı ziyarette Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile pancar çiftçisi ve şeker sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Sayın Bakamız ile pancar çiftçisi ve şeker sektörünün sorunları ve çözümleri konusunda durum değerlendirmesi yaptık. Bakanımızın yakın ilgisine ve çözüm odaklı yaklaşımına teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Akay, Bakan Pakdemirli ile görüştü
Akay, Bakan Pakdemirli ile görüştü

Bekir Pakdemirli, Hüseyin Akay, Orhan Can, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akay, Bakan Pakdemirli ile görüştü - Son Dakika


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