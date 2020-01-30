Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, mahalle muhtarlarıyla hizmet planlaması yapmak ve istişarede bulunmak üzere yaptığı bölge muhtarlar toplantılarını sürdürdü. Başkan Akay, Seyhan'ın kaynaklarının halkın yaşam kalitesini artırmak için harcandığını söyledi.



Başkan Akay, ilgili birim müdürleriyle birlikte elli beş mahalle muhtarının iştirak ettiği toplantılarda muhtarların halkın temsilcisi, kendilerinin de en yakın çalışma arkadaşları olduğunu yineledi.



Halkın taleplerini, sürekli olarak görebildiği muhtara ilettiğini bu nedenle mahallelerde sorunları en iyi bilenin muhtar olduğunu kaydeden Başkan Akay, "Mahalle meclislerinin ve azaların da sorunların tespitinde işin içine girmesi lazım. Doğal olarak mahalle meclisleri ve azaların temsilcisi muhtardır. Sorunların çözülmesi ve taleplerin ivedi olarak yerine getirilebilmesi için muhtarların daha çok işin içine girmesini önemsiyoruz" dedi.



"Kaynakların doğru kullanımı için bilgilenmemiz gerekiyor"



Seyhan'ın kaynaklarının halkın yaşam kalitesini artırmak için harcandığını belirten Başkan Akay, "Kaynakların doğru yere kanalize edilmesi çok önem arz ediyor. Doğru bilgi alarak önceliklere göre hizmeti sizlere ulaştırmak istiyoruz. Bu nedenle işin içine iyice girmenizi rica ediyoruz. Kısa vadeli çözümleri, verdiğiniz bilgilerle en kısa sürede yerine gidereceğiz. Uzun soluklu çözümler için planlama gerekiyor. Asfalt konusunda da ciddi çalışmamız var. 96 mahallenin ihtiyacını aynı anda gideremeyiz. Buna ne zaman ne de araç gereç yeter. Bunun için bir planlama gerekiyor. Muhtarlar Bölge Toplantılarındaki istişarelerimiz planlama konusunda bize yol gösterecek" diye konuştu.



"Muhtarlar talep etti, müdürler bilgi verdi, eksikleri not etti"



Konuşmaların ardından mahalle muhtarları tek tek söz alarak semt pazarı, asfalt, park bakımı ve muhtarlık binası ihtiyaçları gibi konularda taleplerini aktardılar. Muhtarların talep ettiği bilgiler, Başkan Akay nezaretinde ilgili birim müdürleri tarafından yanıtlandı. Kısa sürede yapılabilecek işlemler de not edildi. Mahallelerdeki kısa vadeli çözümlerin, ilgili ekiplerin uygunluk durumuna göre kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.



Muhtarlar Bölge Toplantısına katılan muhtarların mahalleleri şöyle:



" Ahmet Remzi Yüreğir, Ali Dede, Akkapı, Aydınlar, Bahçelievler, Bahçeşehir, Barış, Barbaros, Beş Ocak, Cemalpaşa, Döşeme, Dumlupınar, Reşatbey, Gürselpaşa, Emek, Hadırlı, Hürriyet, İstiklal, İsmetpaşa, 2000 Evler, Kayalıbağ, Kocavezir, Kurtuluş, Meydan, Mıdık, Namık Kemal, Mithatpaşa, Fevzipaşa, Mirza Çelebi, Narlıca, Onur, Pınar, Sakarya, Sarıhamzalı, Şakirpaşa, Şehitduran, Havuzlu Bahçe, Tellidere, Tepebağ, Uçak, Yeni Mahalle, Yeşilevler, Yeşiloba, Ziyapaşa, Yeni Baraj, Bey, Gülpınar, Hanedan, Hurmalı, Karasoku, Kuruköprü, Mestanzade, Ova, Sucuzade ve Yeşilyuva." - ADANA