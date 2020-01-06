Akay'dan amatörlere otobüs jesti - Son Dakika
Son Dakika Spor Akay'dan amatörlere otobüs jesti - Son Dakika Spor

Akay'dan amatörlere otobüs jesti

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Seyhan Belediyespor Kulübü'nün bütçesiyle alınacak olan iki otobüs amatör spor kulüplerin deplasman ulaşımlarında kullanılacak.

Akay'dan amatörlere otobüs jesti, System.String[]

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Seyhan Belediye spor Kulübü'nün bütçesiyle alınacak olan iki otobüs amatör spor kulüplerin deplasman ulaşımlarında kullanılacak.


Amatör spor kulüplerinin gençlerin iyi noktalara gelmesinde önemli bir misyon üstlendiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı ve Seyhan Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Akif Kemal Akay, "Spor kulübümüzün bütçesiyle TEMSA'dan iki otobüs alınması konusunda çalışmalar başlandı. Alınacak otobüsler, kulüplerimizin deplasman ulaşımlarında kullanılacak. Desteğimiz bununla kalmayacak. Tüm imkanlarımızı seferber ederek Adana sporunun daha iyi noktalara gelmesi anlamında katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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