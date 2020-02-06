Akay: "Derbide kazanan Adana olsun" - Son Dakika
Son Dakika Spor Akay: 'Derbide kazanan Adana olsun' - Son Dakika Spor

Akay: "Derbide kazanan Adana olsun"

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Cumartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Saat 19.00'da 61. kez Adana derbisinde karşılaşacak olan Adana Demirspor ve Adanaspor'a başarı dileğinde bulunarak, "90 dakika sonrasında sonuç ne olursa olsun kazanan Adana olsun" dedi.

Akay:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Cumartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Saat 19.00'da 61. kez Adana derbisinde karşılaşacak olan Adana Demirspor ve Adanaspor'a başarı dileğinde bulunarak, "90 dakika sonrasında sonuç ne olursa olsun kazanan Adana olsun" dedi.


Başkan Akay, Adana Demirspor ve Adanaspor'un kentin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirterek, "Adana derbisi Türkiye'ye örnek olsun. Mavi-Lacivert ve Turuncu-Beyaz renklere gönül veren hemşehrilerimizin, takımlarını sportmence ve centilmence destekleyeceklerine inanıyorum" dedi.


Adana'nın futbolda artık Süper Ligde olması gerektiğini belirten Başkan Akay, "Adana Demirspor ve Adanaspor çok büyük taraftar kitlesi bulunan camialar. Mazileri başarılar ile dolu olan iki takımımızın daha iyi noktalara gelmesi bizleri son derece mutlu edecektir. İnanıyorum ki, kısa zaman da bu arzumuz gerçekleşir ve futbolda layık olduğumuz noktaya geliriz" diye konuştu.


Bu arada, Seyhan Belediyesi derbi öncesinde Adanalı futbolseverlere çorba ikramında bulunacak. Takımlarının armalarını taşıyan özel bardakta yapılacak olan çorba ikramı, her iki takımın stada girecekleri tribün girişinde gerçekleşecek. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
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