Akay: "Hizmet önceliğini halk belirler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akay: 'Hizmet önceliğini halk belirler' - Son Dakika

Akay: "Hizmet önceliğini halk belirler"

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bahçeşehir Mahallesinde gerçekleşen bölge muhtarlarıyla toplantısında hizmet önceliğini, halkın belirlediğini söyledi.

Akay:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bahçeşehir Mahallesinde gerçekleşen bölge muhtarlarıyla toplantısında hizmet önceliğini, halkın belirlediğini söyledi.


Başkan Akay, belediye ilgili müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Bahçeşehir Mahalle Muhtarı Hasan Ali Berktaş, Yeşiloba Mahalle Muhtarı Ali Yaylalı, Yenimahalle Muhtarı İdris Demir ve Sarıhuğlar Mahalle Muhtarı Ertan Çinerkan'ı dinledi. Muhtarlardan gelen istek ve talepleri tek tek değerlendiren Akay, daha sonra muhtarlarla birlikte mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetleri bizzat yerinde görmek için incelemelerde bulundu.


Seyhan'ın 96 mahallesini ve 10 bini aşan sokağını en iyi bilenlerin muhtarlar olduğunu kaydeden Başkan Akay, "Mahalle ve sokaklarımızı yerinde denetleyerek eksikleri tespit ediyoruz. Bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız muhtarlar da bize talep, öneri ve şikayetlerini aktararak bölgelerine gerekli olan, doğru hizmeti hızlı bir şekilde sunmamıza katkı veriyorlar. Muhtarlarımızla istişare ettiğimiz toplantıları ve doğrudan yerinde tespit ziyaretlerimiz ile halktın taleplerini almaya görevimiz süresince devam edecek" dedi.


Hizmette önceliklerin halk tarafından belirlendiğini ifade eden Akay, kırsaldaki yurttaşın talebiyle merkezdeki yurttaşın taleplerinin farklı olabildiğini kaydetti. Bu nedenle bölge halkı ve muhtarlarla sıkı bir diyalog içerisinde olduklarını aktaran Başkan Akay şöyle devam etti;


"Eskiden köy olup daha sonra mahalleye dönüşen kırsal kesimdeki mahallelere, merkezdeki mahallelerle farkın kapanması için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Oralara defalarca gittik. Çünkü kırsal kalkınma ile ilgili yapacağımız çalışmalar uzun soluklu olacak. Merkez mahallelerimizi de ziyaret ediyor, eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Bölge muhtarlarımızla yaptığımız çalışma toplantıları hizmet öncelikleri konusunda bize yol gösteriyor. Muhtarlarımızın mahallelerine hizmet bekledikleri iki kurum var. Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyemiz. Tabii doğal olarak en fazla talep bizden oluyor. Seyhan Belediyesi olarak muhtarlarımızdan gelen istek ve talepleri Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığı bizzat alıyor ve değerlendiriyoruz. Hizmetlerimiz bu öncelik durumuna göre şekilleniyor.


Bölge muhtarları, Başkan Akay'dan park, sokakların iyileştirilmesi ve Seyhan Belediyesinin ürettiği boya ile ibadethane ve okulların boyanması talepleri iletildi. Başkan Akay talepleri not alırken, Belediyenin kendi imkanlarıyla kurduğu boya atölyesinde boyanacak alanlarla uyumlu renk üretimi yapıldığını belirtti. Bu güne kadar üretilen boyanın, belediyenin ihtiyacı dışında, talebe göre kamu kurumları, devlete ait kreşler, ibadethaneler ve okulların renklendirildiğini anlatan Akay, belli bir program dahilinde talebin yerine getirileceğini söyledi.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay daha sonra muhtarlarla birlikte mahallelerde yerinde tespitler yaptı. - ADANA

Akif Kemal Akay, Bahçeşehir, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hasta yakınlarının darbettiği doktor: Bu saldırıyı hak etmedim
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
23:10 ABD'de otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı nedeniyle soruşturma - Son Dakika
23:07 Türk kadınının "hak mücadelesi"ni anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika
23:04 Saffet Emre Tonguç'un "Kanatlarımda İstanbul" adlı kitabı çıktı - Son Dakika
23:04 Gülmek İyileştirir Derneği 2. Hijyenik Oyun Merkezini Şişli'de açacak - Son Dakika
23:03 MKEK Genel Müdürü Akdere: "MKEK özelleşmeyecek, özel sektör mantığıyla çalışacak" - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:15:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akay: "Hizmet önceliğini halk belirler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]