Akay: "İnsan sevdiği zaman hayatla barışık olur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akay: 'İnsan sevdiği zaman hayatla barışık olur' - Son Dakika

Akay: "İnsan sevdiği zaman hayatla barışık olur"

7 saat önce

Seyhan Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla personele ve vatandaşlara sürprizler yaptı.

Akay:

Seyhan Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla personele ve vatandaşlara sürprizler yaptı.


Sabah erken saatte, işine veya okuluna gidenlere kalp şeklinde bardaklarla çorba ikramı yapıldı.


Seyhan Belediyesinde çalışan personele ve ilçenin değişik yerlerinde halka ikram edilen çorbadan çok, bardaklar ilgi gördü. Seyhan Belediyesi hizmet binasında da "Sevgililer Günü"ne özel sevgi sözcükleri içerikli müzik yayını yapıldı.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, halkın ve personelin Sevgililer Gününe karanfil dağıtarak katkı verdi. Sevginin yılda sadece bir gün değil, yaşanılan her dakika hatırlanması gereken en önemli değer olduğunu belirten Başkan Akay, personele ve Seyhanlıya karanfil vererek günlerini kutladı. Başkan Akay, daha sonra Seyhan Belediyesi Nikah salonunda sevgililerin nikahını kıydı. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle büyük ilginin olduğu nikahlardan bir bölümünü kıyan Başkan Akay, çiftlere mutluluklar diledi.


İnsan sevdiği zaman hayatla barışık olacağını vurgulayan Başkan Akay "Sevgi ile kurulmuş toplumlar barışın, huzurun ve güvenin şemsiyesi altında mutlu yaşayabilirler" dedi. Başkan Akay şöyle devam etti;


"Sevgiyi sadece kadın erkek ilişkileri içinde düşünmek yanlış bir yaklaşımdır. Sevgili bazen sevilen kadın ya da erkek, bazen değerli bir dost, anne, baba, kardeş olabilir. Hatta yaşanılan ülke veya şehir, hizmet etme, doğa veya insanlar olabilir. Bir şeye sevgi ile bağlanmak, onu sevmek verilebilecek değerlerin en büyüğüdür. Seyhan da benim sevgilim. Siz hemşerilerimden ve sevgimden aldığım güç ile büyük işler başarmaya devam ediyoruz. Sevginin sadece 14 Şubatlarda değil, bütün günlerde ve zamanlarda da yaşanıp ifade edildiği bir dünya dileklerimle bütün hemşerilerimin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum." - ADANA

Seyhan Belediyesi, Sevgililer Günü, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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