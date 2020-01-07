Akay: "Kentsel dönüşüm hızlıca yapılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akay: 'Kentsel dönüşüm hızlıca yapılmalı' - Son Dakika

Akay: "Kentsel dönüşüm hızlıca yapılmalı"

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana'daki sel felaketinde ciddi hasarlar oluştuğunu belirterek, "Temel sorun selde hasar görev evlerin küçük bir depremde bile büyük yıkımlara maruz kalabilme riskinin olabildiği izlenimi edindim. Bu nedenle hızlıca kentsel dönüşüme ihtiyaç var" dedi.

Akay:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana'daki sel felaketinde ciddi hasarlar oluştuğunu belirterek, "Temel sorun selde hasar görev evlerin küçük bir depremde bile büyük yıkımlara maruz kalabilme riskinin olabildiği izlenimi edindim. Bu nedenle hızlıca kentsel dönüşüme ihtiyaç var" dedi.


Meclis üyelerinin eksiksiz katıldığı ocak ayı birleşiminde Türkiye ve bölgenin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Başkan Akay, süreci en hafif olumsuzlukla atlatmak için her sıkıntılı dönemde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiği vurgusu yaptı. "İyi günde didişen, kötü günde birleşen" bir toplum olmanın her zaman olumlu avantajlarını gördüklerini aktaran Başkan Akay şöyle konuştu;


"Bölgesel olarak yaşanan bir sıkıntı var. Ülke olarak ekonomik ve siyasi açıdan bu sıkıntıyı hissedeceğiz. Adana bölgeye yakınlığı nedeniyle bu sıkıntıyı biraz daha fazla hissedebilir. Yaşanması muhtemel bölgesel olumsuzlukların yansımalarını en hafif şekilde atlatmak için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Geçmişte benzer zor durumları, birlikte olmanın avantajıyla çözdük. İyi günde didişen ama zor günde birleşen bir toplum olmanın avantajlarını gördük. Yine öyle olacağına inanıyorum"


Adana ve çevresini etkisi altına alan kuvvetli yağışın ardından yaşanan sel felaketiyle ilgili değerlendirme yapan Başkan Akay, meteorolojiden bilgi alır almaz kriz masasını oluşturduklarını kaydetti. Akay, Valilik, Büyükşehir ve ASKİ ile uyumlu çalışma yaparak olumsuzlukların en az şekilde hissedilmesi için çalıştıklarını anımsattı.


İnisiyatif kullanamadı görevden alındı


Ciddi şekilde aldıkları önlemler sonucu sürekli sahada olduklarını aktaran Başkan Akay, "Devletin tüm kurumlarıyla birlikte sahadaydık. Devletin bu kadar hızlı olması beni mutlu etti. Sel felaketinde kanallara su verilmesi gerekiyordu. Ancak ilgili kişi suyu kanallara verecek inisiyatifi kullanmadı. Sonuçta sel etkisi daha fazla oldu. Ancak bu riski alamayan ilgili hemen görevden alındı. Bu da liyakat sahibi olmayanların görevden alınması adına bizi sevindirdi."


Sel afeti nedeniyle Bakanlığın Seyhan Belediyesine 4 milyon lira yardım gönderdiğini belirten Başkan Akay, afet sonucu eski yapılarda ciddi hasarların oluştuğunu kaydetti. Başkan Akay şöyle devam etti;


"Sel felaketinde ciddi hasarlar oluştu. Temel sorun selde hasar görev evlerin küçük bir depremde bile büyük yıkımlara maruz kalabilme riskinin olabildiği izlenimi edindim. Bu nedenle hızlıca kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Seyhan Belediyesi olarak bizim yapacağımız, Büyükşehir'in yapacağı ama bizim de müdahil olduğumuz ve Bakanlığın yapacağı kentsel dönüşüm projeleri üzerinde daha çok çalışmamız gerekiyor"


Konuşmaların ardından Gündem Maddelerine geçildi. İlk olarak Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Denetim Komisyonuna Kemal Çelik, Süleyman Sözütek, Niyazi Yüksel, Leyla Karabıyık ve Şule Özülkü seçildi. - ADANA

Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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