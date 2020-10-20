Akay: "Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız" - Son Dakika

Akay: "Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız"

20.10.2020 09:14
Akay:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yetkileri muhtarlarla paylaşarak zor süreci birlikte aşacaklarını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yetkileri muhtarlarla paylaşarak zor süreci birlikte aşacaklarını söyledi.

Seyhan Belediyespor Tesislerinde gerçekleştirilen "Muhtarlar Günü" etkinliğine ilçede bulunan muhtarlar ile belediye meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı. Açık alanda ve pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, muhtarların halk ile belediye-devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü anımsattı.

Belediye olarak hizmet önceliklerinin, hizmet yılı başında muhtarlarla yapılan istişareler sonucu belirlendiğini aktaran Başkan Akay şöyle konuştu:

"Doğru ve öncelikli hizmetin mahallelere götürülmesinde muhtarlar bizlerin en yakın yardımcısı durumunda. Kısıtlı bütçemizi verimli kullanmak adına yaptığımız istişare toplantıları sonucu hazırladığımız iş planına göre en çok ihtiyaç hissedilen hizmetten aza doğru çalışmalarımızı yapıyoruz. Zor bir dönemde görev yapıyoruz. Kaynakları çok doğru kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle en verimli hizmeti ve en çok ihtiyacı olan bireyleri tespit etmek durumundayız. Burada muhtarlarımız bizlere ciddi katkı veriyor, vermeye devam edeceklerini biliyorum. Biz siyasi olarak seçildik, ancak siz muhtarlar siyasi rozetiniz olmadan seçildiniz. Bu nedenle her siyasi görüşe yakın insan sizden hizmet talebinde bulunabiliyor. Ama yetkiniz yok. Size gelen taleplerin yerine getirilmesinde, yetkiyi birlikte kullanarak sıkıntıları aşacağız. El ele vererek daha yaşanabilir bir Seyhan'a kavuşacağımıza inanıyor muhtarlar gününüzü kutluyorum."

Konuşmanın ardından Başkan Akay, muhtarlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. - ADANA

Akay: Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız
Akay: Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız
Akay: Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız
Akay: Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız

Seyhan Belediyespor, Akif Kemal Akay, Muhtarlar Günü, Seyhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akay: 'Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi Belhanda ve Feghouli ceza mı aldı? Fatih Terim yanıtladı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var         
08:47
MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı         
08:06
Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu         
07:34
Beykoz'da bir otobüs alev alev yandı Beykoz'da bir otobüs alev alev yandı         
05:27
FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı         
00:34
Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 09:24:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akay: "Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei