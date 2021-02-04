Akay: "Pancar maliyetlerini karşılamak için şekere daha fazla zam yapılmalı" - Son Dakika

Akay: "Pancar maliyetlerini karşılamak için şekere daha fazla zam yapılmalı"

04.02.2021 23:26

Akay: "Pancar maliyetlerini karşılamak için şekere daha fazla zam yapılmalı" Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şekere yapılan yüzde 10'luk zammın beklentileri karşılamadığını söyleyerek, "Şekere en az yüzde 42 zam yapılması lazım ki şeker 3 yıl...

Akay: "Pancar maliyetlerini karşılamak için şekere daha fazla zam yapılmalı"

KAYSERİ - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şekere yapılan yüzde 10'luk zammın beklentileri karşılamadığını söyleyerek, "Şekere en az yüzde 42 zam yapılması lazım ki şeker 3 yıl önceki pozisyonunu koruyabilsin" dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bünyesindeki 3 fabrika ile Kayseri Şeker'in 2020 faaliyet döneminde 3 milyon 604 bin ton pancardan 529 bin ton şeker üreterek yeni bir rekora imza attığını söyledi. Pancar döneminde yaklaşık 100 bin tonda kota fazlası üretim gerçekleştirildiğini kaydeden Akay, "2020 faaliyet dönemi ocak ayının ilk haftasında 3 fabrikamızda sona erdi. Gerçekten rekor bir üretim gerçekleşti. Çiftçilerimizin fabrikalara teslim etmiş oldukları pancar, 3 milyon 604 bin ton rakamına ulaştı. Bunun sonucunda da rekor bir şeker üretimi gerçekleşmiş oldu. Yaklaşık 529 bin ton şeker üretimi gerçekleşti. Kayseri Şeker'in 3 fabrikasının toplam kotasının 429 bin 550 ton olduğunu düşünecek olursak, yaklaşık 99 bin ton bir kota fazlası üretim gerçekleşmiş oldu. Bu son yıllarda rastlanmayan bir başarının hikayesidir. Bu özellikle çiftçilerimizin başarısının hikayesidir. Çünkü biz daha fazla alanda ekim yapmadık. Aynı hesapladığımız alanda çiftçimize ekim yaptırdık. O alanda kotamızı dolduracak kadar üretim yapacak şekilde sözleşme yaptık. Bu pandemi ortamına rağmen çiftçilerimiz gerçekten büyük bir fedakarlık ortaya koyarak, en başarılı şekilde oldukça verimli bir üretim gerçekleştirmiş oldular. Bundan sonrada devam etmesi ümidindeyiz. Hem şeker oranında bir artış meydana geldi hem de tonajda bir artış meydana geldi. Pancar fiyatlarında da bir miktar artış olunca çiftçilerimiz bu sene oldukça bereketli bir yol yaşamış oldular. Biz, çiftçilerimiz adına bu başarıyı ortaya koymuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu başarıyı bir bütün olarak değerlendirmek gerekirse, olayın sadece çiftçi bazında değerlendirilmemesi lazım. Şeker sektörünü değerlendirirken, şeker fabrikaları ile birlikte değerlendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Şekere gelen yüzde 10'luk zam bu ihtiyacı karşılamadı, şeker fabrikaları olarak daha yüksek bir zam beklentisi vardı"

Üretilen şekerleri satarken birtakım sorunlarla karşılaştıklarını kaydeden Akay, şeker sektörünün de önemli sorunlarını olduğunu dile getirerek, "1 Şubat itibariyle şeker fiyatlarına yüzde 10 zam geldi. Özellikle son 1-2 ay içerisinde birtakım ürünlere sık sık zam gelmeye başlamıştı. Bu biraz fırsatçılık olarak da kamuoyunda değerlendirilmeye başlandı. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek gerekir ki; şekere yapılan zam hiçbir bir şekilde fırsatçılık değil. Çünkü şekere son 35.5 ayda yüzde 16 ölçüsünde zam gelmişti. 3 senelik süre içerisinde pek çok ürüne oldukça yüksek zamlar geldi. Bu arada 3 yıllık süre içerisinde şeker pancarına da yüzde 60 ölçüsünde zam gelmişti. Bu zammın şeker maliyetine yansıması yüzde 42 seviyesinde. Dolayısıyla 3 yıllık pancar maliyetine gelen zammı karşılayabilmek için şekere en az yüzde 42 zam yapılması lazım ki, şeker 3 yıl önceki pozisyonunu koruyabilsin" diye konuştu.

Akay: Pancar maliyetlerini karşılamak için şekere daha fazla zam yapılmalı
Akay: Pancar maliyetlerini karşılamak için şekere daha fazla zam yapılmalı
Akay: Pancar maliyetlerini karşılamak için şekere daha fazla zam yapılmalı
Akay: Pancar maliyetlerini karşılamak için şekere daha fazla zam yapılmalı

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Fabrika, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akay: 'Pancar maliyetlerini karşılamak için şekere daha fazla zam yapılmalı' - Son Dakika Ekonomi


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