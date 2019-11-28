Son Dakika Haberleri: Akay: "Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağız"
Son Dakika Güncel Akay: 'Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağız' - Son Dakika

Akay: "Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağız"

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Yol İşleri Müdürlüklerinde görevli personelleri ziyaretinde, "Sizlerle Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağız" dedi.

Akay:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Yol İşleri Müdürlüklerinde görevli personelleri ziyaretinde, "Sizlerle Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağız" dedi.


Başkan Akif Kemal Akay, sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Yol İşleri Müdürlüklerinde çalışan işçileri ziyaret etti. Akay, işçilere çay, simit ve börek ikramında bulundu.


Seyhan'ın ciddi kaynakları olduğunu aktaran Başkan Akay, işçilere yönelik yaptığı konuşmada, "Bizim ciddi insan kaynağımız var. Bu kaynak sizlersiniz. Sizinle birlikte Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağımıza inanıyorum. İşimiz zor. Ancak sizleri görünce zor olan işimizin kolaylaşacağını görüyorum. Seyhanlıya verdiğiniz hizmette kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.


Birim müdürlerinin de olduğu ziyaretlerde işçilerle sohbet eden Başkan Akay, "İnsan kaynağımızı en doğru şekilde kullanarak üreterek başaracağız. Seyhanlıya hassas, titiz ve kaliteli bir şekilde hizmet etmenizi istiyorum. Hizmetin en iyisini sunun. Halkımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz olacaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Akif Kemal Akay, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erling Haaland durdurulamıyor
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akay: "Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]